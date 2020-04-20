شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت تُجلي مواطنين وتوصيات بأداء التراويح في المنازل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

مع ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا في عدد من دول المنطقة، تزايد أعداد المصابين، ومع اقتراب شهر رمضان المبارك، بدأت دولة الكويت إعادة مواطنيها في الخارج، وسط تشديد على ضرورة التزام العائدين بالتعليمات الصحية، فيما أوصت هيئة كبار العلماء السعودية، بأداء صلاة التراويح خلال الشهر الفضيل في المنازل. وبدأت الكويت، أمس، إعادة مواطنيها من الخارج بعد انتظار دام أسابيع، بسبب إجراءات الإغلاق لمكافحة فيروس «كورونا». وطلب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح من العائدين، الالتزام بتعليمات السلطات الصحية تجنباً للمساءلة القانونية.

Advertisements

وشدّد أمير الكويت على أنّه ومن دون التعاون والتكاتف والالتزام بكل التعلیمات، فإنّه لن یكتب النجاح للجهود التي يبذلها الجميع من أجل احتواء الوباء والسيطرة علیه، فيما ستكون الخسائر في الأرواح عالية لا قدر الله، وعواقبها على الوطن وخیمة. إلى ذلك، حضّت هيئة كبار العلماء السعودية، المسلمين في كل أنحاء العالم، على أداء صلوات الفريضة والتراويح في منازلهم خلال شهر رمضان، حال كانت بلدانهم تطالبهم بالتباعد الاجتماعي.

يأتي ذلك في ظل تسجيل العديد من الدول في المنطقة حالات شفاء وإصابات جديدة، ففيما سجّلت سلطنة عمان 233 حالة شفاء، و86 إصابة جديدة، أعلنت دولة الكويت شفاء 25 حالة و164 إصابة، فضلاً عن حالة وفاة. وفيما ارتفعت الوفيات في المغرب 138 حالة، قفز مصابو الأراضي الفلسطيني إلى 430 بعد تسجيل 6 حالات.