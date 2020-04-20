محلل سياسي يُقلل من أهمية هجمات مليشيا الوفاق بدعم تركيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020

طرابلس - الخليج 365

قلل محلل سياسي من الهجمات التي تشنها مليشيا الوفاق بدعم تركيا.



والمحلل السياسي الليبي عاطف الحاسية، يعتبر الهجمات التي تنفذها مليشيا الوفاق ويدعمها أردوغان، هي محاولة لتقويض مساعي الجيش للسيطرة على العاصمة أمنيا وعسكريا، لكنه رأى أنها غير مؤثرة بشكل مباشر على محاور العاصمة.

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ورأى، وفق موقع "إرم نيوز"، في رمزية الهجوم على ترهونة "تصفية حسابات جهوية قديمة أو مصالح الميليشيات في تلك المنطقة".

ويعتقد الحاسية أن "العمليات التي تقودها ميليشيات يدعمها النظام التركي رأت من المناسب حاليًا توسيع دائرة المعركة على أرضية الجيش الليبي، بعدما فشل الطيران المسير في هذه المهمة، باعتبار أن "المعارك تُحسم من الأرض ولا تُحسم من السماء"، وفق قوله.

وعن الاشتباكات في مناطق الساحل، يشير المحلل الليبي إلى أن الهجمات التي شنتها الميليشيات في الساحل الغربي لطرابلس "ربما نجحت بسبب تعاون هذه الميليشيات مع جماعات تهريب البشر"، لكنه قلل من أهميتها من الناحية الميدانية، باعتبار أن خطوط إمدادات الجيش تأتي من جنوب طرابلس.

ودلل على فشل الهجوم على ترهونة، بأن الطرف المهاجم "لا يمتلك قوات كافية للتحرك في مساحة كبيرة على أرض المعركة"، وهو ما أدى إلى تكبدها خسائر كبيرة، سيكون لها تأثيرات على شعبية هذه القوات في مدن، خاصة مصراتة والزاوية.