أمريكا تسجل 1997 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

سجلت الولايات المتحدة 1,997 حالة وفاة جديدة نتيجة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.



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وذكرت جامعة جونز هوبكنز -في إحصائها الأحد- أنه بذلك يرتفع عدد الوفيّات الإجمالي في الولايات المتحدة إلى 40,661 حالة.

وأشارت الجامعة -التي تتّخذ من ولاية بالتيمور مقرا- إلى أنّ عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة بلغ 759,086 حالة منذ بدء انتشار الوباء.

ويعد رقم الوفيات المسجل في الولايات المتحدة هو الأعلى على مستوى العالم، وتقريبا ضعف عدد وفيات إيطاليا صاحبة ثاني أعلى عدد وفيات.