شكرا لقرائتكم إيران: وفيات كورونا ترتفع لـ 5209 وحالة 3389 آخرين حرجة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، تسجيل 91 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الكلي للمتوفين إلى 5209 أشخاص، ووصفت الوزارة حالة 3389 مصابا بالحرجة.
وقالت الوزارة إن عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 83505 مصابين بعد تسجيل 1294إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وبحسب آخر الإحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة ارتفع عدد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا إلى 59273 شخصا.
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