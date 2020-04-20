نقابات العمال تستنكر ابتزاز كارتيلات الأفران والمخابز

استنكر الاتحاد الوطني لنقابات ​العمال​ والمستخدمين، في بيان اليوم، "ما أقدمت عليه كارتيلات الأفران والمخابز التي، على مدار عشرات السنوات، تنهب وتحتكر ​رغيف الخبز​ للفقراء، بالإضافة الى نهبها المنظم لحقوق العمال اللبنانيين وغير اللبنانيين، إذ لا أجور عادلة ولا إجازات أسبوعية أو سنوية، وساعات العمل تفوق العشر ساعات في ظروف صحية وبيئية سيئة وتفتقر الى ​الصحة​ والسلامة المهنية".

وأكد "رفض هذا الابتزاز وطالب ​وزارة الاقتصاد​ والوزارات المعنية بالتصدي لهذه المهزلة"، وأعلن "الوقوف بجانب موزعي ربطة الخبز على المحلات والسوبرماركت". وطالب ​وزارة العمل​ ب"تحريك مفتشيها باتجاه الأفران لإلزامهم تطبيق ​قانون العمل​ و​قانون الضمان​ الاجتماعي والصحة والسلامة المهنية وبخاصة ان الافران تستخدم عمال أجانب من دون إجازات عمل وتحرم العمال اللبنانيين من فرص العمل".

وناشد ​مجلس الوزراء​ "الإسراع بدفع المساعدات للعمال المعطلين عن العمل وتمديد صلاحية خطوط ​الهاتف​ وإلغاء فواتير ​الكهرباء​ والإيجارات وتحويل مرسوم تمديد المهل الى ​مجلس النواب​ الذي سيعقد لإقرار قانون تمديد المهل وغيرها". وطلب من العمال والفئات الشعبية "التحضير للتحرك والنزول الى الشارع في حال عدم تجاوب ​الحكومة​".

