وزارة الصحة: ارتفاع الإصابات بكورونا الى 677 بعد تسجيل 4 حالات جديدة

أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ عن ارتفاع الإصابات ب​فيروس كورونا​ الى 677 بعد تسجيل 4 ​حالات​ جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مبينة أن الحالات الأربع هي لمواطنين مقيمين، مؤكدة أنه لم تسجيل أي إصابة بالفيروس بين الوافدين، كما لم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، وبذلك تكون حالات الوفاة لا يزال عددها 21.

وأوضحت الوزراة أن عدد الفحصوات التي أجريت خلال الساعات الـ24 الماضية هي 340 في 9 مختبرات.