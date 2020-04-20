البابا: لتنحية الخلافات الحزبية جانبا من أجل التعامل مع أزمة كورونا

حث ​البابا​ فرنسيس السياسيين في قداس ترأسه اليوم على تنحية الخلافات الحزبية جانبا من أجل التعامل مع أزمة ​فيروس كورونا​، كجبهة واحدة. وقال: نصلى اليوم من أجل الرجال والنساء الذين يعملون في المجال السياسى... إن ​السياسة​ هى أسمى أشكال ​المحبة​".

ويقتصر حضور القداس على عدد قليل من المساعدين المقربين، وليس عشرات الضيوف كما كان الحال قبل تفشي فيروس كورونا.

ولم يذكر ​البابا فرنسيس​، وهو الزعيم الروحي لنحو 1.3 مليار كاثوليكي في ​العالم​، أي دول أو سياسيين بالاسم.

وكان البابا قد دعا أمس، إلى رؤية شاملة للعالم بعد أزمة كوفيد-19، قائلا: "إن المضي قدما دون تضامن عالمي أو مع استبعاد قطاعات من المجتمع من التعافي سيؤدي إلى "فيروس أسوأ".