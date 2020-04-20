البابا: لتنحية الخلافات الحزبية جانبا من أجل التعامل مع أزمة كورونا

حث البابا فرنسيس السياسيين في قداس ترأسه اليوم على تنحية الخلافات الحزبية جانبا من أجل التعامل مع أزمة فيروس كورونا، كجبهة واحدة. وقال: نصلى اليوم من أجل الرجال والنساء الذين يعملون في المجال السياسى... إن السياسة هى أسمى أشكال المحبة".
ويقتصر حضور القداس على عدد قليل من المساعدين المقربين، وليس عشرات الضيوف كما كان الحال قبل تفشي فيروس كورونا.
ولم يذكر البابا فرنسيس، وهو الزعيم الروحي لنحو 1.3 مليار كاثوليكي في العالم، أي دول أو سياسيين بالاسم.
وكان البابا قد دعا أمس، إلى رؤية شاملة للعالم بعد أزمة كوفيد-19، قائلا: "إن المضي قدما دون تضامن عالمي أو مع استبعاد قطاعات من المجتمع من التعافي سيؤدي إلى "فيروس أسوأ".
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