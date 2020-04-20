البعريني: لاقرار العفو العام لرفع الظلم الذي يطال أعدادا كبيرة من المحكومين

شدد عضو "كتلة المستقبل" النائب وليد البعريني على "أهمية الاقتراحات المدرجة على جدول أعمال الجلسة التشريعية"، وأكد "ضرورة اقرار العفو العام لرفع الظلم الذي يطال أعدادا كبيرة من المحكومين والموقوفين"، متمنيا أن "يكون في صدارة القوانين المقرة لتخفيف ضغط الشارع".
وتوقف عند الاقتراحات المتعلقة بمكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، مطالبا بأن يكون العمل "فعليا في هذا الملف، ولا يبقى مجرد كلا وتبقى النصوص حبرا على ورق".
وتمنى البعريني أن يكون المجلس النيابي، "كممثل للشعب، ضاغطا في اتجاه معالجة الأزمات المعيشية بعدما بات اللبنانيون مهددين بلقمة عيشهم".
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