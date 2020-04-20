البعريني: لاقرار العفو العام لرفع الظلم الذي يطال أعدادا كبيرة من المحكومين

شدد عضو "​كتلة المستقبل​" النائب ​وليد البعريني​ على "أهمية الاقتراحات المدرجة على جدول أعمال ​الجلسة التشريعية​"، وأكد "ضرورة اقرار ​العفو العام​ لرفع الظلم الذي يطال أعدادا كبيرة من المحكومين والموقوفين"، متمنيا أن "يكون في صدارة القوانين المقرة لتخفيف ضغط الشارع".

وتوقف عند الاقتراحات المتعلقة ب​مكافحة الفساد​ واسترداد ​الأموال المنهوبة​، مطالبا بأن يكون العمل "فعليا في هذا الملف، ولا يبقى مجرد كلا وتبقى النصوص حبرا على ورق".

وتمنى البعريني أن يكون ​المجلس النيابي​، "كممثل للشعب، ضاغطا في اتجاه معالجة الأزمات المعيشية بعدما بات ​اللبنانيون​ مهددين بلقمة عيشهم".