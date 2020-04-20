وزير خارجية اليابان:الاقتصاد العالمي أمام أخطر أزمة منذ الحرب العالمية

أعلن ​وزير الخارجية​ الياباني توشيميتسو موتيجي، أن ​الاقتصاد العالمي​ سيواجه أكبر أزمة منذ الحرب العالمية الثانية بسبب تفشي ​فيروس كورونا​.

ووفقا لوكالة "كيودو" للأنباء نقلا عن وزير الخارجية فان "الأثر على الاقتصاد الدولي والاقتصاد الياباني سيكون خطيرا للغاية".

واشارت الوكالة الى ان ​الحكومة​ اليابانية تعتزم زيادة حجم إنفاقها على الإجراءات التي تم اتخاذها لمكافحة تفشي وباء كورونا، ليصل إلى 117.1 تريليون ين، ما يعادل 1.09 تريليون ​دولار​.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، شدد رئيس الوزراء الياباني ​شينزو آبي​ على إن الحكومة ستطرح حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 108 تريليون ين، أي ما يعادل 20% من الناتج الاقتصادي.

ومع ذلك، يعتقد بعض الخبراء اليابانيين أن هذا لن يكون كافيًا وسترتفع ​البطالة​ في البلاد إلى 2.72% في الربع الرابع من العام، أي بزيادة 1.56 مليون عن العام السابق، وبالتالي قد يتحول الوضع إلى أسوأ مما كان عليه خلال أزمة 2008-2009.