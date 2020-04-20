اعادة السماح بالزيارات لدور المسنين في فرنسا

قررت الحكومة الفرنسية إعادة فتح الزيارات في دور المسنين، للعائلات التي لديها شخص بدار رعاية مسنين، بدءا من اليوم لكن بعد إجراء العديد من التدابير الوقائية للحفاظ على أرواح كبار السن الذين هم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وأيضا يمثلون الغالبية العظمى من الوفيات.
وتدرس الحكومة الفرنسية المزيد من التدابير الوقائية والتي من شأنها أن تبسط الوضع خلال فترات الحجر الصحي وتسهل الزيارات للمسنين.
وكان الوضع تفاقم فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا في فرنسا خلال الأيام الماضية، لاسيما في مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وكانت السلطات قد أجرت نحو 50 ألف اختبار للكشف عن الفيروس في دور المسنين والرعاية في الأسبوع الماضي.
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