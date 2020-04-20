مجموعة العشرين: فيروس كورونا كشف عن نقاط ضعف في الأنظمة الصحية

أكد وزراء صحة مجموعة العشرين في بيان، صدر بعد إجتماع إفتراضي استضافته السعودية أن "جائحة كورونا كشفت عننقاط ضعف منهجية في أنظمة الصحة العالمية".
وأوضح البيان أن الوزراء بحثوا أيضا "ضرورة رفع مستوى فعالية النظم الصحية العالمية من خلال مشاركة المعرفة وسد الفجوة في الجاهزية والقدرة على الاستجابة للوقاية من التهديدات الوبائية والاستجابة لها".
يذكر أن فيروس كورونا المستجدّ أودى بحياة ما لا يقلّ عن 164 ألف شخص في العالم منذ ظهوره في كانون الأول في الصين، وشُخّصت أكثر من مليونين و363210 إصابات رسمياً في 193 دولة ومنطقة منذ بداية تفشي الوباء.
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