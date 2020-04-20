شرطة الصين: توقيف 8 أشخاص بعد العثور على جثث أطفال في مكب بالصين

أعلنت الشرطة الصينية إلقاء القبض على ثمانية مشتبه بهم جنائيا، عقب العثور على أربع جثث لأطفال في مكب تراب في مقاطعة خنان وسط الصين.
وتم العثور على جثث الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و10 سنوات في مجمع سكني في محافظة يوانيانغ، يوم السبت الماضي.
وكشفت التحقيقات المبدئية أن الأطفال ربما دخلوا للمجمع السكني قيد الإنشاء بغرض اللعب، ليتم دفنهم تحت لأرض، وتم اعتقال المشتبه بهم، ومن بينهم مدراء المشروع وسائق حفار للخضوع للتحقيق.
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