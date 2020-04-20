سمحت السلطات المغربية لنظيرتها السعودية بتنظيم رحلة خاصة لإجلاء عدد من السعوديين العالقين إثر وقف المغرب كافة الرحلات الدولية في إطار التدابير المتخذة للتصدي لكورونا.
ولفت موقع "هسبريس" المغربي الى إن رحلة الخطوط السعودية انطلقت من مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، لإجلاء عدد من المواطنين السعوديين العالقين في المغرب.
وكانت السلطات السعودية قد أعلنت في أواخر شهر آذار الماضي، البدء في الترتيبات اللازمة لإعادة العالقين من مواطنيها في الخارج، بعد تعليق حركة الطيران إلى بلادهم.
ورخصت السلطات المغربية بتنظيم أكثر من 500 رحلة لإجلاء الرعايا الأجانب انطلاقا من مطارات السعودية بمجموع يزيد عن 80 ألف شخص.
كانت هذه تفاصيل خبر المغرب يوافق على طلب السعودية بإجلاء مواطنيها العالقين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.