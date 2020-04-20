المغرب يوافق على طلب السعودية بإجلاء مواطنيها العالقين

سمحت السلطات ​المغرب​ية لنظيرتها ​السعودية​ بتنظيم رحلة خاصة لإجلاء عدد من السعوديين العالقين إثر وقف المغرب كافة الرحلات الدولية في إطار التدابير المتخذة للتصدي ل​كورونا​.

ولفت موقع "هسبريس" المغربي الى إن رحلة الخطوط السعودية انطلقت من مطار محمد الخامس الدولي ب​الدار البيضاء​، لإجلاء عدد من المواطنين السعوديين العالقين في المغرب.

وكانت السلطات السعودية قد أعلنت في أواخر شهر آذار الماضي، البدء في الترتيبات اللازمة لإعادة العالقين من مواطنيها في الخارج، بعد تعليق حركة الطيران إلى بلادهم.

ورخصت السلطات المغربية بتنظيم أكثر من 500 رحلة لإجلاء الرعايا الأجانب انطلاقا من مطارات السعودية بمجموع يزيد عن 80 ألف شخص.