رئيس وزراء المجر: كورونا يبلغ ذروته في البلاد في الثالث من ايار

أعلن رئيس وزراء ​المجر​ ​فيكتور أوربان​ أن الخبراء يتوقعون أن يبلغ ​فيروس كورونا​ ذروته في البلاد في الثالث من ايار المقبل.

وخلال زيارة لأحد ​مستشفيات​ البلاد، أوضح أنه بحلول هذا اليوم سيكون لدى المجر 5 آلاف جهاز تنفس صناعي، بارتفاع أكثر من ألفين عن الموجود حاليا. ولفت إلى أن العدد الإجمالي سيرتفع بعدها إلى 8 آلاف، وهو ما سيكون كافياً لعلاج جميع المصابين بفيروس كورونا الذين يحتاجون لهذه الأجهزة.

وكانت ​الحكومة​ المجرية مددت في 10 نيسان الجاري، إجراءات العزل العام إلى أجل غير مسمى لإبطاء انتشار الفيروس، وطالبت المواطنين بمراعاة ذلك خلال العطلة.