رئيس وزراء المجر: كورونا يبلغ ذروته في البلاد في الثالث من ايار

أعلن رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان أن الخبراء يتوقعون أن يبلغ فيروس كورونا ذروته في البلاد في الثالث من ايار المقبل.
وخلال زيارة لأحد مستشفيات البلاد، أوضح أنه بحلول هذا اليوم سيكون لدى المجر 5 آلاف جهاز تنفس صناعي، بارتفاع أكثر من ألفين عن الموجود حاليا. ولفت إلى أن العدد الإجمالي سيرتفع بعدها إلى 8 آلاف، وهو ما سيكون كافياً لعلاج جميع المصابين بفيروس كورونا الذين يحتاجون لهذه الأجهزة.
وكانت الحكومة المجرية مددت في 10 نيسان الجاري، إجراءات العزل العام إلى أجل غير مسمى لإبطاء انتشار الفيروس، وطالبت المواطنين بمراعاة ذلك خلال العطلة.
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