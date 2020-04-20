تسجيل 4266 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسبانيا

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية تسجيل 4266 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليتجاوز الإجمالي عتبة الـ 200 ألف إصابة.
وتخطت إسبانيا ذروة الوباء الذي تسبب بما يصل إلى 950 وفاة في يوم واحد في 2 أبريل ، وانخفض الضغط بشكل كبير في المستشفيات. لكن هذه الحصيلة التي لا تشمل سوى من ثبتت إصابتهم بالفيروس، لا تعد شاملة إذ تقول بعض المناطق أن الآلاف توفوا بعد ظهور أعراض المرض عليهم ولكن دون أن يخضعوا لاختبار الكشف عن الفيروس، لعدم توفر أدوات الاختبار.
وتخضع إسبانيا لتدابير حجر صحي هي الأقسى في أوروبا منذ 14 آذار، وتم تمديدها حتى 25 نيسان.
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