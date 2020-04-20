الهند: ارتفاع وفيات كورونا إلى 543 والإصابات إلى 17265

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نيودلهي: اعلنت وزارة الصحة ورعاية الاسرة الهندية اليوم الاثنين عن ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد إلى 543 حالة والاصابات الى 17265 حالة.
ذكرت الوزارة في بيان لها اليوم ان الحصيلة الاجمالية للجائحة ارتفعت بعد تسجيل 36 حالة وفاة اضافة الى 1553 اصابة جديدة خلال الأربع و العشرين ساعة الماضية.
واشارت الوزارة إلى خروج 2547 مصابا من المستشفيات بعد تعافيهم من فيروس (كورونا).
إحصائيات انتشار فيروس كورونا في الهند
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