شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تطالب بسك عملة يحمل صورة الأطباء بالبالطو الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد علاء عصام، عضو تنسيقية شباب الاحزاب، أن التنسيقية بصدد إطلاق مبادرة للمطالبة بسك عملة للأطباء بالبالطو الأبيض إكراما وتقديرا لجهودهم وعملهم فى ظروف استثنائية، خاصة بالتزامن مع حلول شهر رمضان وعملهم فى هذا الشهر الكريم وتعريض حياتهم للخطر باعتباره الفئة الأولى المعرضة للإصابة بفيروس كورونا، وذلك مثلها مثل سك العملة الذى كان قد تم إصداره وقت افتتاح قناة السويس الجديدة .

ولفت عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إلى أن التنسيقية تعمل فى الوقت الحالى على تفعيل مبادرة البالطو الأبيض التى كانت قد أطلقتها الفترة الماضية لتدريب أكثر من 10 آلاف دارس فى الكليات العلمية لتجهيزهم خلال شهر رمضان فى حالة وجود نقص بالأطباء وسد أى عجز بالمستشفيات، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة.

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وكانت قد كشفت مصادر مسئولة بوزارة الصحة والسكان عن البدء فى استخدام بلازما المتعافين من كورونا فى علاج المصابين بكوفيد19 وقالت المصادر: "سحبنا من اثنين من المتعافين وسنقوم بالتجريب المبدئى".

وكانت كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان، عن تسجيل الوزارة 78 حالة وفاة بفيروس كورونا بنسبة 34.8% آخر أسبوع، بينما سجلت الوزارة 121 حالة وفاة بنسبة 54.0% وأكدت البيانات أن مصر سجلت آخر 1093 حالة مصابة بكوفيد 19 فى أسبوع وسجلت آخر 1582 حالة فى 10 أيام بنسبة 52.1%.