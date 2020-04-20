شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يقصف أهدافا للمليشيا في سحار بصعدة والان مع التفاصيل

الإثنين 20 أبريل 2020 قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، 20/نيسان/2020، أهدافا حوثية في محافظة صعدة شمالي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت بأكثر من غارة أهدافا عسكرية للمليشيا في مديرية سحار قرب مركز المحافظة. وأكدت أن القصف تزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء المديرية.

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