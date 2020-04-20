شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. مسؤول بتعز يعقد لقاء بقيادة مديرية المخا والقطاع الصحي لمناقشة إجراءات مواجهة كورونا والان مع التفاصيل

الإثنين 20 أبريل 2020

عقد وكيل محافظة تعز المهندس رشاد الاكحلي اليوم لقاء بقيادة مديرية المخا والقطاع الصحي في المديرية لمناقشة الاجراءات المتخذة والتدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة وباء كورونا.



وفي اللقاء اشار الوكيل الاكحلي الى مخاطر الفيروس والذي يشكل حاليا خطرا عالميا مؤكدا اهمية الاخذ بالاحتياطات الصحية لتحاشي مصدر العدوى مع عدم الاستهانة بخطورة هذا الوباء.

واكد الاكحلي الى ان زيارته لمديريات الساحل بناء على توجيهات من محافظ المحافظة نبيل شمسان الذي يولي اهتمام كبير تجاه احتياج هذه المديريات من الخدمات.

وفي اللقاء استمع الوكيل الاكحلي من مدير عام المديرية عبدالرحيم الفتيح ومديرة الصحة ومدير مستشفى المخا الى الترتيبات والاجراءات التي تم اتخاذها في المديرية ومنها تجهيز مبنى للحجر الصحي في المبنى الجديد الملحق بمستشفى المخاء , و مركز للعزل الذي تحدد في مديرية ذوباب .

كما عقد الوكيل الاكحلي لقاء آخر ضم قيادات القطاع الصحي في مديرية المخا بحضور الدكتور عبد الرحمن الصبري مدير مستشفى خليفة وذلك لوضع رؤية علمية متكاملة عن الجانب الصحي بالمديرية بشكل عام والرفع به لقيادة السلطة المحلية لاتخاذ اللازم .

هذا وكان الاكحلي قد قام بزيارة لعدد من المرافق الصحية في المديرية حيث زار مستشفى المخا المحوري واطلع على مستوى الخدمات الطبية والرعاية الصحية الذي يقدمها المستشفى للمرضى كمازار الملحق بالمستشفى والمستشفى الميداني الذي يتولى علاج جرحى القوات المشتركة في جبهة الساحل .

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وفي سياق متصل قام الوكيل الاكحلي بزيارة لمبني المجمع الحكومي الذي تم اعادت ترميمه وتأهيله بجهود التحالف العربي والقوة المشتركة

في الساحل بعد تعرضه للدمار نتيجة الحرب وادت الى تدميره بشبه كامل.

واشار الاكحلي الى اهمية عودة السلطة المحلية للعمل من خلال المجمع الحكومي وعمل كافة فروع المكاتب التنفيذية والخدمية فيه لتطبيع الحياة في المديرية وتحقيق المشاريع الخدمية وكل مايتعلق بالمصلحة العامة.

كما اطلع الاكحلي خلال زيارته للمجمع الحكومي على مصنع الاكسجين المقدم حديثا من الهيئة الكويتية للاغاثة والذي سيعمل على انتاج ثلاثمائة اسطوانة في اليوم معتبرا بان هذا المصنع سيمثل نقلة نوعية في رفد القطاع الصحي وغيره في مديريات الساحل بالاحتياج اللازم من الاكسجين بشكل خاص وتعز بشكل عام.

وثمن الاكحلي جهود ودعم الاخوة في دولة الكويت لاخوانهم في اليمن مشيرا بان ذلك الدعم ليس بجديد على هذه الدولة التي تقوم بمساعدة الشعب اليمني في السراء والضراء وذلك في عدد من المشاريع الخدمية والتنموية والاغاثية منذ عقود من الزمن .

واشاد الاكحلي في زيارته بالجهود الذي يبذلها مدير عام مديرية المخا عبدالرحيم الفتيح ومعه مدراء فروع المكاتب التنفيذية والخدمية في المديرية مؤكدا دعم السلطة المحلية لاحتياجات المديرية ومعالجة الصعوبات والاشكالات التي تواجه مديريات الساحل بشكل عام .

رافق الوكيل في الزيارة مدير عام مكتب الاشغال ومدير عام مستشفى خليفة ومدراء عموم مديريتي المخا و ذوباب ومدراء عدد من المكاتب التنفيذية في المديرية .

وقالت المصادر، "لازالت المعارك مستمرة بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة منذُ فجر اليوم الإثنين ولازال سلاحي المدفعية والدروع يقصف مواقع وتعزيزات المليشيات الحوثية في عدة قطاعات شمال وغرب مدينة الفاخر الاستراتيجيّة شمال غربي مديرية قعطبة