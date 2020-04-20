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شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن اليوم والان مع التفاصيل
الإثنين 20 أبريل 2020
ننشر آخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن اليوم الإثنين، 20/نيسان/2020، والتي جاءت على النحو:
صنعاء
الدولار
599 شراء
600.5 بيع
السعودي
158.1 شراء
158.25 بيع
عدن
الدولار
672 شراء
676 بيع
السعودي
176.9 شراء
177.2 بيع
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