شكرا لقرائتكم خبر عن مدير شرطة تعز يقوم بزيارة تفقدية إلى إدارة شرطة مديرية جبل حبشي وقسم شرطة يفرس والان مع التفاصيل

الإثنين 20 أبريل 2020 قام مدير عام شرطة محافظة تعز العميد منصور الأكحلي بزيارة تفقدية إلى إدارة شرطة مديرية جبل حبشي وقسم شرطة يفرس ، حيث كان في استقباله مدير عام مديرية جبل حبشي الأستاذ فارس المليكي ومدير شرطة المديرية المقدم توفيق الوقار.

Advertisements وخلال الزيارة عقد العميد منصور الأكحلي لقاء مع مدير شرطة المديرية ومدراء الإدارات وأقسام الشرطة لمناقشة مجمل القضايا الأمنية والوقوف حول آخر المستجدات الأمنية في المديرية. وفي اللقاء حث العميد الأكحلي جميع منتسبي الشرطة إلى ضرورة التعامل المسؤول والحازم في جميع القضايا الأمنية التي تمس الأمن وعدم التساهل أو التهاون أمام كل من يحاول العبث بمقدرات الدولة واستهداف الأمن والنظام والسلم المجتمعي.

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