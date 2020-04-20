شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ تعز يصدر قراراً بايقاف التصرف بأراضي الدولة والأراضي التابعة للأوقاف والان مع التفاصيل

الإثنين 20 أبريل 2020 أصدر محافظ محافظة تعز الاستاذ نبيل شمسان ، قراراً قضى بإيقاف التصرف باراضي الدولة والاراضي التابعة للاوقاف والغاء اي عقود تملبك أو تأجير منذ العام ٢٠١٥م لعدم قانونية جميع تلك التصرفات.

وفيما يلي نص القرار قرار محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي رقم ( ٧٨ ) لسنة ٢٠٢٠م بشأن إيقاف التصرف في اراضي الدولة واراضي الاوقاف . محافظ المحافظة بعد الاطلاع على :- -القانون رقم ( ٤ ) لسنة٢٠٠٠ بشأن السلطة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته. -القرار الجمهوري رقم ( ٢١ ) لسنة ١٩٩٥م بشأن اراضي وعقارات الدولة. Advertisements -القرار الجمهوري رقم ( ٢٣ ) لسنة ١٩٩٢م بشأن الوقف الشرعي. -القرار الجمهوري رقم ( ٩٩ ) لسنة ١٩٩٦م بشأن لائحة تنظيم إجراءات التأجير والإنتفاع باموال وعقارات الاوقاف واستثمارها. -القرار الجمهوري رقم ( ٧٩ ) لسنة ٢٠١٨م بشأن تعيين محافظ محافظة تعز. -وبناء على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بشأن اراضي وعقارات الدولة. قرر مادة ( ١ ) : يتم إيقاف التصرف باراضي الدولة والاراضي التابعة للاوقاف والغاء اي عقود تمليك او تأجير منذ العام ٢٠١٥م لعدم قانونية جميع تلك التصرفات . مادة ( ٢ ) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه. صدر بديوان عام المحافظة بتاريخ / / ١٤٤١هجرية الموافق ٢٠٢٠/٤/١٨م أ. نبيل عبده شمسان محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي

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