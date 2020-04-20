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رئيس التشيك يطالب باستمرار إغلاق حدود بلاده لمدة عام

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 20 أبريل 2020

طالب الرئيس التشيكي ميلوس زيمان مواطني بلاده بالاستمتاع بجمال بلادهم هذا الصيف، حيث سيجري حظر السفر عبر الحدود الخارجية لمدة عام كامل نتيجة لجائحة كوفيد-19.

 

وقال زيمان في مقابلة إذاعية يوم الأحد إن القيود الحدودية الحالية يجب أن تستمر لمدة عام "حتى لا تحدث موجة جديدة من العدوى بسبب سفر المسافرين إلى بلدان لم يتوقف فيها انتشار الوباء بعد".

 

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يشار إلى أن جمهورية التشيك فرضت في منتصف مارس حظراً واسع النطاق على دخول البلاد ومغادرتها لاحتواء انتشار فيروس .

 

وتطبق استثناءات حظر الخروج حاليًا على المسافرين يوميا للعمل وسائقي الشاحنات والحالات الطارئة، بما في ذلك العلاج الطبي.

 

وكانت وكالات سفر وشركات سياحية أخرى في البلاد قد طالبت سابقًا بالسماح برحلات خلال الصيف على الأقل إلى سلوفاكيا وكرواتيا، من المقاصد المحببة للمواطنين التشيك لقضاء العطلات، فضلا عن أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في الدولتين نادرة.

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