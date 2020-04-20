ألمانيا تبدأ فتح الأعمال بعد شهر من الإغلاق بسبب كورونا

الإثنين 20 أبريل 2020

تدخل ألمانيا اليوم الاثنين مرحلة جديدة في معركتها ضد وباء كورونا، حيث يتم السماح لبعض أماكن العمل بفتح أبوابها بعد شهر من إغلاقها.



وسوف يتم إعادة فتح المتاجر صغيرة ومتوسطة الحجم التي تقل مساحتها عن 800 متر مربع اليوم الاثنين، على الرغم من أن ولايات البلاد الـ16 اختارت فتحها بدرجات متفاوتة وفي أوقات مختلفة.

ويُسمح بإعادة الفتح لوكلاء تجارة السيارات وتجار الدراجات ومحلات بيع الكتب بجميع أحجامها، وكذلك حدائق الحيوان في بعض الولايات.

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وسوف تفتح المدارس أبوابها للتلاميذ الأكبر سنا من أجل الاستعداد للامتحانات في ساكسونيا وبرلين وبراندنبورج. ومن المقرر أن تفتح ولايات أخرى المدارس في وقت لاحق هذا الأسبوع، مع انتظار البعض حتى أوائل مايو.

وفي الوقت نفسه، استمر جدل حول رعاية الأطفال بالنسبة للأطفال الصغار، مع بدء مجموعة عمل اجتماعها يوم الاثنين لمناقشة إعادة فتح دور الحضانة تدريجيا في جميع أنحاء البلاد.

ودعا وزير الاقتصاد بيتر التماير إلى مزيد من الاتحاد بين الولايات، وقال التماير: "إذا حافظنا على أعصابنا الآن، يمكننا تجنب إغلاقا ثانيا". ولهذا السبب فإن العمل المشترك من جانب الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات مهم للغاية