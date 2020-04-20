شكرا لقرائتكم خبر عن 7 إصابات جديدة بكورونا في الأراضي الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

قال مسؤول في وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الاثنين إنه تم تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية منها إصابتان في قطاع غزة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 449 بما في ذلك في القدس.

وأضاف كمال الشخرة مدير عام الرعاية الصحية الأولية في الوزارة أن من بين الإصابات الجديدة "سيدة وطفلة من بيت عنان (قرية شمال غربي القدس) وطفلين في منطقة كفر عقب (بلدة شمالي القدس) وحالتين في قطاع غزة، رجل وزوجته، ولدينا حالة ممرض في مستشفى المطلع (في القدس) من مخيم بلاطة في نابلس وهو موجود في مستشفى المطلع".

وأوضحت وزارة الصحة في قطاع غزة أن الإصابتين الجديدتين في القطاع لشخصين عائدين عبر معبر رفح، وهما في أحد مراكز الحجر الصحي في رفح. وبذلك يرتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في قطاع غزة إلى 15 حالة.