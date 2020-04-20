شكرا لقرائتكم خبر عن هونج كونج: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أكدت وزارة الصحة في هونج كونج اليوم الاثنين عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المتحدث باسم الوزارة القول " في ظل استمرار تسجيل زيادة في أعداد الاصابات بفيروس كورونا حول العالم، نطالب المواطنين بتجنب السفر غير الضروري خارج هونج كونج".

وأضاف" كما نطالب المواطنين بالاستمرار في الحفاظ على النظافة الشخصية، وتشمل ارتداء الكمامات في حال الشعور بتعب أو ركوب المواصلات العامة ."