شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل 4268 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت روسيا 4268 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الاثنين، انخفاضا من 6060 حالة سجلتها في اليوم السابق. وارتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بمرض كوفيد-19، الذي يسببه الفيروس، إلى 47121 حالة إصابة في البلاد. وقال المركز الروسي لإدارة أزمة فيروس كورونا إن 44 مريضا روسيا توفوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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