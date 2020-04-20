شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تسجل 1553 أصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت السلطات الصحية في الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 1553 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد -19)، ليرتفع بذلك عدد الإصابات في الهند إلى 17265 حالة. وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان لها اليوم، أن الحصيلة الإجمالية للوفيات ارتفع إلى 543، فيما تماثلت 2547 حالة للشفاء.

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