شكرا لقرائتكم خبر عن 30 ألف إصابة جديدة بكورونا في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الأحد أن عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ 720630 حالةً بزيادة 29916 حالةً عن الحصيلة السابقة.

وقالت إن عدد الوفيات ارتفع إلى 37202 بعد وفاة 1759 شخصاً بالمرض. وكانت هذه الحصيلة التي أعلنتها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض تتعلق بالحالات المسجلة حتى الساعة 2000 بتوقيت جرينتش يوم السبت.