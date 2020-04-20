شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تكسر حاجز الـ 10 ألاف إصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
ارتفع عدد حالات الاصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد فى اليابان، اليوم الاثنين، إلى 10810 حالات، بعد تسجيل إصابات جديدة فى البلاد.
وذكرت هيئة الاذاعة والتليفزيون اليابانية (إن. إتش. كيه) اليوم الاثنين، إن العدد يتضمن أشخاصا تبين إصابتهم بالفيروس أثناء خضوعهم لفحوص في الحجر الصحي بالمطار، ومسؤولين في وزارة الصحة، وأفراد عادوا إلى اليابان على متن رحلات طيران عارض.
وبإضافة 712 حالة مصابة من السفينة السياحية "دايموند برينسيس"، يصل إجمالي الاصابات إلى 11522 حالة.
وبلغت حصيلة الوفيات 251 حالة، بينهم 13 حالة من السفينة.
وتتصدر طوكيو قائمة المقاطعات الأكثر إصابة بالعدوى، بواقع 3082 حالة إصابة.
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