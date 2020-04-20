شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين : خروج 61 حالة من الحجر الصحي الاحترازي والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن خروج 61 حالة من الحجر الصحي الاحترازي بعد استكمالهم فترة الحجر اللازمة لهم، وإجراء كافة الفحوصات المختبرية للتأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس كورونا (COVID-19) .

وأوضحت أن العدد الإجمالي للذين خرجوا من الحجر الصحي الاحترازي بلغ 1335 شخص حتى اليوم.