حذر رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، الاثنين، من عدم تعامل الحكومة الاتحادية في بغداد بجدية مع خطورة تنظيم داعش، مبديا في ذات الوقت رفضه تواجد حزب العمال الكردستاني على الاراضي العراقية، فيما اشار الى وجود حوارات مع رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي. يتبع..

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كانت هذه تفاصيل خبر بارزاني: ‫بغداد لا تأخذ خطر داعش على محمل الجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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