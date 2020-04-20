شرطة ميسان توضح تفاصيل حادثة استهداف حفل زفاف قضاء علي الغربي

اعلنت قيادة شرطة ميسان، الاثنين، عن تفاصيل حادثة قضاء علي الغربي والذي ادى الى وجود اصابات.

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "حدث ليلة امس عملية استهداف لتجمع حفل زفاف بواسطة رمانة يدوية القاها احد الاشخاص، وبعد البحث والتحري تبين ان الحادث عشائري وان المنفذ ابن عم الزوجة بسبب (النهوه)".

واضافت ان "القوات الامنية تحركت بسرعة وفرضت طوق امني ونقلت المصابين الى المستشفى باشراف قائد شرطة المحافظة"، مشيرة الى انه "بعد ذلك تم غلق المنطقة والبحث عن المطلوب، حيث تمكنت بوقت قياسي من القاء القبض علية".

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وتابعت ان "المعتقل الان في مركز قضاء علي الغريي وتم توقيفة وفق المادة ٤ ارهاب من قانون العقوبات"، مشددة انها "تضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسة بالعبث بأمن المواطن".

يذكر ان شخصا القى امس الاحد، رمانة يدوية على حفل زفاف في قضاء علي الغربي بمحافظة ميسان، ما ادى الى اصابة 23 شخصا بجروح، فيما افاد مصدر امني بانه تم اعتقال المنفذ.