انباء عن تواجد 'القريشي' داخل العراق وفريق امني يعمل على كشف هويته

كشف مصدر امني، عن معلومات بتواجد زعيم تنظيم "داعش" الجديد المدعو أبو إبراهيم القريشي داخل العراق، فيما اشار الى ان فريقا امنيا يعمل على كشف هويته.

وقال المصدر ان "تنظيم "داعش" نفّذ سلسلة عمليات خلال هذا الشهر والأسبوع الأخير من شهر آذار الماضي، تحمل مؤشرات على أن قيادته الجديدة استطاعت تأمين تواصل مع بقايا التنظيم التي تفلتت وتفرقت بعد اندحاره وطرده من آخر معاقله بالعراق"، مبيما ان "هذه الهجمات اخذت شكلاً منظماً، من حيث توقيتها، وحتى أهدافها".

واضاف ان "الهجمات غير مؤثرة، هي عبارة عن تفجير عبوات ناسفة أو مهاجمة نقطة عسكرية أو حاجز تفتيش ببنادق خفيفة والفرار من المكان، أو مهاجمة عشائر وقرى سجلت في وقت سابق أنها ساعدت القوات العراقية ضد التنظيم".

وتابع المصدر ان "القوات العراقية تعمل في الوقت الحالي بشكل أكثر حرفية على رسم خريطة الهجمات الأخيرة والمناطق المحتمل انطلاق الإرهابيين منها وتتبعها استخبارياً، وتكثيف ماكينة الحصول على المعلومات من المواطنين، ومراجعة خطط ميدانية في كثيرٍ من المدن، خصوصاً كركوك وصلاح الدين وصحراء الحضر وجبال مخمور وزمار وسلسلة جبال حمرين شمالي العراق".

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واكد المصدر ان "فريقاً عراقياً أميركياً مشتركاً، يعمل منذ شباط الماضي على هوية زعيم التنظيم الجديد، المدعو أبو إبراهيم القريشي، الذي أعلن التنظيم مبايعته أخيراً بعد مقتل زعيمه أبو بكر البغدادي بعملية أميركية نهاية تشرين الأول الماضي"، موضحا ان "المعلومات المؤكدة أن القريشي موجود داخل العراق، وأن عدداً قليلاً جداً من قيادات التنظيم فقط هم من يعرفون شكله أو هيئته".

وبين المصدر انه "وفقاً لمعايير الاستخبارات العراقية، فإن أياً من التقارير التي تناولت هوية زعيم التنظيم لا يمكن التسليم بها أو اعتبارها حقيقية، فهناك من يؤكد بأنه أمير عبد الرحمن المولى، فيما يقول آخرون إنه عبد الله العفري، وهو أحد أعضاء مجلس شورى التنظيم ومن قياداته البارزة، واختفى منذ تحرير الموصل في عام 2017"، لافتا الى ان "هناك من يتحدث عن شخصية ثالثة تعرف بأبو محمد الهاشمي، وهو من شرعيي التنظيم".

واعترف تنظيم "داعش"، في 31 تشرين الاول عام 2019، بمقتل زعيمه ابو بكر البغدادي والمتحدث باسمه أبو الحسن المهاجر، فيما اعلن عن تعيين أبو إبراهيم الهاشمي القريشي بديلا عنه.