بالفيديو العتبة العلوية تنشئ معمل معقمات غير ربحي لمحاربة كورونا

وباء كورونا المستجد خلق معه عده أزمات لعل أحداها ارتفاع أسعار المعقمات وندرتها، العتبه العلويه في النجف وفي خطوه لكسر احتكار السوق السوداء للمعقمات والمطهرات أنشأت وبوقت قياسي معملا تأمل أن تعمم منتجاته غير الربحية في الاسواق المحليهنقوم بانتاج حوالي عشرين نوع معقمات حاليا بهل الفتره هاي اكو نقص بالمواد الاوليه من المعقمات صارت هاي الازمه لاحظنا ارتفاع بالأسعار بدينا نوزع للمحافظات َالاسعار كلش قليله وبعض الاحيان بدون أرباح يعني بهاي الفتره الاخيره كمنا ننزل منتجاتنا أرباح كلش قليله التكلفه العمال وهذا دوام العتبه حوالي خمسين إلى تلاثين بالميه احنا دوامنا ميتين بالميه

المعقمات التي ينتجها معمل العتبه العلويه قد تنافس المستورد لكنه يجابه بعدة عقبات منها ندرة المواد الاوليه، وعدم نيله الاجازه الرسميه لممارسه عمله بصوره قانونيه



جزء كبير من إنتاج المعمل تذهب للتبرع والدعم والأسناد للجهات التي تحتاج هذه المعقمات والمطهرات الجزء الباقي هو لادامه هذا المشروع القضيه ليست ربحيه من خلال شاشتكم الموفقه نحتاج دعم الدوائر الرسميه ونخرج من هذا الروتين القاتل نحن بازمه حقيقيه السير على خطى الروتين يمكن نحتاج إلى سنه إلى الأمام حتى يمكن أن نحصل على التصريح الرسمي لعمل هذا المعمل نحتاج إلى قرار استثنائي لأن الوضع استثنائي

ووفر هذا المعمل المتواضع وظيفة لاربعين عاطلا يعملون الان بصفه دائمه يرفض بعضهم اخذ اجازه لحين القضاء على وباء كورونا في مدينه النجف على أقل تقدير

اعتراف رسمي فقط هو كل مايحتاجه معمل معقمات العتبه العلويه لكسر احتكار التجار لحين انتهاء هذه الازمه