بالفيديو المباشرة بادخال 'بلازما الدم المناعية' لعلاج المصابين بكورونا

باشرت دائرة سحة البصرة، بادخال بلازما الدم المناعية لغرض علاج المصابين بفايروس كورونا في المحافظة. بلازما الدم المناعية أمل جديد في علاج المصابين بفايروس كورونا بدأت دائرة صحة البصرة بضمه لبروتوكول علاج المصابين بفايروس كورونا من ذوي الحالات الحرجة باستخدام بلازما النقاهة للمصابين الذين اكتسبوا الشفاء من الفايروس بعد ان أظهرت التجارب السريرية نتائج مذهلة وسرعة في الشفاء تصل لاثنتي عشرة ساعة .



واستند المختصون في خطوتهم هذه إلى النتائج العلمية التي أكدت احتواء بلازما الدم لدى المتعافين من الفايروس وتعزيز قدرة الجهاز المناعي على إنتاج أجسام مضادات لمواجهة الفايروس وتدعيم القوة المناعية للمصابين الذين يعانون من مضاعفات الإصابة

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