شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دبي تجهز مبناً متكاملاً للعزل الصحي في مستشفى راشد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020 Advertisements متابعات_ الخليج 365 قامت هيئة الصحة بدبي بتجهيز مبنى متكامل في مستشفى راشد لتعزيز قدرات المستشفى ورفع طاقته الاستيعابية وذلك في أسبوع واحد، يتبع المبنى أعلى المواصفات العالمية المعمول بها للعزل الصحي والعناية المركزة.

وبدوره قال حميد محمد القطامي، المدير العام لهيئة الصحة في دبي في تغريدة له على تويتر: "دبي لا تعرف المستحيل في العمل والإنجاز، فشكراً لكل الجهود المبذولة من أجل سلامة الجميع".

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