شكرا لقرائتكم مزيد من الخسائر بليبيا.. ارتفاع قتلى مرتزقة تركيا لـ199 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قتل 9 مسلحين سوريين موالين لتركيا خلال معارك مع الجيش الليبي على محاور عدة في الأراضي الليبية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأوضح المرصد وقوع مزيد من الخسائر البشرية في صفوف المقاتلين السوريين خلال العمليات العسكرية في ليبيا.

وبلغت حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا 199 مقاتلا، والقتلى من فصائل "لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه".

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وفقاً لمصادر المرصد فإن القتلى سقطوا خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.

واشار المرصد إلى أن تركيا تواصل نقل "المرتزقة" إلى ليبيا للقتال إلى جانب حكومة الوفاق الوطني في معاركها مع الجيش الليبي، حيث رصد وصول دفعة جديدة تضم العشرات من مقاتلي الفصائل الموالية لأنقرة إلى ليبيا.

مرتزقة ليبيا

وبذلك، ترتفع أعداد "المرتزقة" الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن إلى نحو 5300 "مرتزق"، في حين أن عدد الذين وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 2100.