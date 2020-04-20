مقال الكاتب «نيوتن» عن «إنفصال سيناء» يشعل الغضب .. المجلس الأعلى للإعلام يستدعي الممثل القانوني لجريدة «المصري اليوم» .. برلماني: تهدد الأمن القومي .. دسوقي : سيناء مصرية للأبد

علق مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، في مداخلة هاتفية لبرنامج «المصري أفندي» مع الإعلامي محمد علي خير، المُذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»،على مقال نيوتن والذي تم نشره في صحيفة «المصري اليوم» منذ عدة أيام،في عمود بإسم «وجدتها»، قائلًا: «المقال أثار كثيرًا من المشاغبات والأسئلة الصعبة، التي ليس من اليسير أن تحصل فيها على إجابة واضحة ومحددة وقاطعة».

وقال «أحمد» ،إن الكاتب ترك مجالًا كبيرًا لتشكيك الناس في الكثير من الأمور، متسائلًا: «ما المعنى في أن التقدم بسيناء يكون رهنًا لتقليل حجم السيادة المصرية عليه؟».

وأوضح أن مكونات المقال تتمثل بالأساس في الفكر الأساسي وراء المقال ومواعظه، لافتًا إلى حساسية ملف سيناء بالنسبة للمصريين.

وأشار إلى أنه تم استدعاء الشخصية القانونية المسؤولة عن هذا المقال، وإذا تطلب الأمر سيتم استدعاء كاتب المقال، مضيفًا: «نتحقق أكثر من أن نحقق معه، وليس الهدف إعاقة تفكير الناس أو محاكمة نواياهم، ولكن نحاول استكشاف المقصود من هذا المقال، لإيضاح الصورة للناس».

وذكر أن الأمر لن يتطلب فرض عقوبة على الصحيفة، ولكن لفت النظر إلى شيء معين، معقبًا: «لا أعتقد أن المخالفة جسيمة، ولا بد أن نكون طرفًا معاونًا للكشف عن الحقيقة وليس معاقبة الناس».

المتحدث الرسمى لجامعة القاهرة :هذا المقال «مشبوه»

فى البداية يؤكد د.محمود علم الدين «أستاذ الإعلام والمتحدث الرسمى لجامعة القاهرة» أن هذا المقال «مشبوه» لأنه يشكك فى ثوابت مرتبطة بوحدة الأرض والاستقلال أو فصلها تحت أى اسم من الأسماء؛ مثل الحكم الذاتى أو الفيدرالى؛ وهناك سعى لإدخال هذه الأفكار؛ وأضاف علم الدين أن هذا المقال هو إعادة إنتاج لأفكار قديمة كانت قد طرحها التنظيم الدولى للإخوان لتنفيذ أجندة كبرى لدول بعينها فى المنطقة؛ مؤكدا أن هناك فرقا بين حرية الرأى والتعبير؛ وبين إبداء رأى يمثل خرقا فى منطقة هى الأهم فهى بوابة مصر عبر العصور؛ وطالب أستاذ الإعلام بالفصل بين رأس المال وبين العمل التحريرى؛ مشيرا بأنه من المفترض أن هناك شبه اتفاق هناك فصل بين رأس المال والعمل التحريرى؛ فهذا المقال يعكس فكر من يمول الصحيفة وهناك مثل أمريكى يقول: «من يدفع للزمار يسمع النغم»؛ وأشار أستاذ الإعلام بأن توقيت نشر المقال غريب ويؤكد الشبهة لأن هذا التوقيت يمارس فيه الجماعة الإرهابية أجنداتهم ومؤمراتهم المدعومة لتفتيت الدولة المصرية واسترداد الحكم الذى أسقطه الشعب والجيش؛ كما أشاد «علم الدين» بدور الصحافة الوطنية فى الرد السريع مقدما الشكر لجريدة «الأخبار» ومجلة المصور؛ وأكد أن ينتظر دور الإعلام فى الفضح والكشف أو على الأقل المناقشة؛ فمن حق القارئ أن يستوعب وأن يعرف من يقول ماذا ولماذا هذا التوقيت.

د.صفوت العالم «أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة» : من يتخفى خلال أسماء وهمية معروف من هو

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ويتعجب د.صفوت العالم «أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة» من بعض الصحف ووسائل الإعلام والتى تناقلت هذا المقال دون تعليق أو دون توضيح وجهة نظرها تجاه هذا الموضوع الخطير؛ وأكد «العالم» أن من يتخفى خلال أسماء وهمية هو معروف من هو؛ مشيرا إلى أن الإعلام الذى ليس له موقف فى مثل هذا النوع من القضايا؛ هو «إعلام مايع» ولا يستحق أن يكون موجودا؛ وأضاف: «أتعجب من الذين تناقلوا المقال وكأنهم فى دنيا تانية؛ وأطالب حينما تتناقله أى صحيفة أن تقول رأيها فى هذا الموضوع؛ فلا يمكن أن يتم تناقل هذا المقال دون إبداء وجهة نظر الجريدة أو الوسيلة؛ لأن ذلك بيجرأ الجانب الآخر من القضية ويجعله يضع الفكرة فى الحسبان؛ وأشار «العالم» إلى أنه كان يتمنى أن يكون هناك تعليق من وزارة الخارجية المصرية على ما قيل فى مقال «نيوتن» وعليها أن تنتبه بمثل هذه الأمور؛ وأن تتابع كل ما ينشر؛ فالكاتب المجهول استغل أزمة «كورونا» لإبراز مواقف وأجندات خاصة؛ مطالبا بأن يكون هناك مواقف حاسمة من قبل أجهزة الدولة حتى لا تتكرر مثل هذه الدعوات الشيطانية.

وكيل النواب: دعاوى مغرضة لسلخ ونزع الهوية المصرية عن سيناء فى شهر تحريرها

استنكر النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، والرئيس الشرفي لحزب الوفد، دعوة أحد الكتاب لإخضاع سيناء للنظام الفيدرالي أو الانفصال عن الدولة المصرية على سبيل التجربة، مؤكدا أنها محاولة لسلخ ونزع الهوية المصرية عن سيناء في شهر نحتفل بتحريرها ورفع العلم المصري عليها، وهو ما كان يسعى له المحتلين والغزاه وأصحاب الأفكار الشيطانية.

وقال وهدان في بيان له، أن سيناء هي أكبر من اعتبارها مشروع استثماري يجب التجربة فيه، بل هي حاضر وماضي ومستقبل مصر، وخاضت مصر على ترابها معارك وضحت من أجلها بالالاف من الأبطال، مشيرا إلى أنه ليس من الصدفه خروج هذه الدعوة المغرضة في شهر إبريل التي تحتفل فيه مصر بعيد تحرير سيناء ورفع العلم المصري عليها، ليأتي أحدى الذين يكتبون تحت أسماء مستعارة ليطرح أفكار تهدد الأمن القومي، متسائلا "هل الأوطان يمكن أن تكون حقل تجارب".

وأضاف أن هناك بعض الأمور تخص الأمن القومي المصري ووجود الدولة المصرية، وبالتالي مجرد طرح فكرة تهدد الأمن القومي المصري وجعل الأمر يأخذ سيجال الاقتراحات الصحفية الخبيثة، والأخذ والرد، لا يخدم إلا الدولة التي فشلت في احتلال سيناء والمخطط الأمريكي الصهيوني في مشروع الشرق الأوسط الكبير أو صفقة القرن.

وأشار وكيل النواب إلى أن تنمية سيناء اقتصاديا تمضي بقوة منذ عهد الرئيس السيسي، ونفذت الدولة خلال السنوات الخمس الماضية العديد من المشروعات العملاقة وضخت استثمارات هائلة في سيناء، وبلغت التكلفة الاستثمارية للمشروعات التي يتم تنفيذها 800 مليار جنيه، كما تسعى بقوة لتنمية محافظات القناة (بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس) ومحافظتي شمال وجنوب سيناء، لخلق تجمع اقتصادي متكامل، وفي نفس الوقت تطهر القوات المسلحة سيناء من العناصر الإرهابية، والتي زرعتهم دول بعينها أيضا من أجل منع التنمية في سيناء ولخدمة أجندات دول معادية لمصر ولتكون سهل احتلالها بحسب زعمهم.

وتابع "وهدان" أن أصدق ما قيل عن سيناء هو ما ذكره العالم المصري الكبير جمال حمدان عندما قال " حيث كان ماء النيل هو الذي يروى الوادي كان الدم المصري الذي يروى رمال سيناء ، فمنذ فجر التاريخ، مثلت بوابة مصر الشرقية "المنحة والمحنة"، فعلي أرضها سالت الدماء، وكتب أبناؤها البطولات والتضحيات، وواجهوا الغزاة والمحتلين والطامعين، وفي أرضها توجد الثروات الطبيعية، والبيئة المناسبة للزراعة، والمناظر الخلابة والمنتجعات السياحية.

وشدد وكيل البرلمان، على ضرورة التصدي لكل المحاولات والأفكار الخبيثة بل ويجب فضح أصحاب تلك الأفكار لإعطاء رسالة للخارج والداخل بأن اقتطاع شبرا من سيناء لا يكون إلا على دماء وأرواح المصريين.