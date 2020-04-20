موسوي: ندعو القوات الأميركية للالتزام بقواعد الملاحة البحرية بالخليج

دعا المتحدث باسم ​الخارجية الإيرانية​ ​عباس موسوي​، ​القوات​ الأميركية إلى الالتزام بقواعد الملاحة البحرية، على خلفية محاولتها منع دوريات ​الحرس الثوري​ من تنفيذ جولات تفقدية بمياه ​الخليج​.

ولفت موسوي، الى ان "​القوات الأميركية​ حاولت منع دوريات الحرس الثوري من تنفيذ جولات تفقدية في مياه الخليج"، معتبرا أنه " ينبغي للقوات الإيرانية في مياه الخليج أن تتمكن من تنفيذ جولاتها التفقدية بإحكام وهدوء".

وأضاف موسوي: "ندعو القوات الأميركية إلى الالتزام بقواعد الملاحة البحرية في الخليج، وألا تجبر قواتنا على توجيه التحذيرات لها"، مضيفا: "نعتبر تواجد القوات الأجنبية، وبخاصة الأميركية، في المنطقة غير شرعي وعاملا لزعزعة ​الأمن​".

وكان ​الحرس الثوري الايراني​ قد حذر القوات الأميركية، في بيان من أنه سيرد بشكل حاسم على أي خطأ حسابي للأسطول الأميركي في الخليج، واصفا ادعاءات الجانب الأميركي حول حادث 15 نيسان بأنها "وهمية" وعلى "غرار أفلام ​هوليوود​.