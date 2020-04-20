أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا ربيعيا دافئا نسبياً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية تبلغ ذروتها يوم الاربعاء لتعود فتنخفض اعتباراً من يوم الخميس، متوقعة أن يكون طقس اليوم قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي وطفيف بدرجات الحرارة والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح بين حين وآخر.
كما توقعت أن يكون طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:
الثلاثاء: غائم جزئياً بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تستمر بالارتفاع على الجبال والداخل.
الأربعاء: قليل الغيوم اجمالاً مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع واحتمال ظهور طبقات من الغبار في الأجواء خاصة في الجنوب، تنشط الرياح بدءًا من الظهر كما يتكوّن الضباب على مستويات منخفضة ليلاً.
الخميس: غائم جزئياً مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل وظهور ضباب على المرتفعات.
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