هاشم: للاسراع باتخاذ القرارات الجدية فالوضع الاقتصادي إلى تردي

لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ إلى ان وضعنا الاقتصادي كان مترديا وزاد تردي مع ازمة ​كورونا​، وقد يكون هناك تباطؤا في اتخاذ القرارات".

ورأى انه "يجب ان يكون هناك سرعة بالتحرك وباتخاذ القرارات فالامر يتطلب قرارات جدية، نحن نريد أشخاصا تعرف مسؤوليتها وتشعر بالمسؤولية الوطنية بهذا الظرف لاتخاذ اجراءات رادعة سريعة".

وفي حديث تلفزيوني، أوضح هاشم انه "اليوم بعدما تأمن مكانا لعقد الجلسات التشريعية وفق متطلبات حالة التعبئة لم يتأخر رئيس ​مجلس النواب​ نبيه بالدعوة لجلسة تشريعية ولديه اصرار على ان يكون هناك جلسات متتالية و​اللجان النيابية​ ستعاود نشاطها". وأضاف "العلة دائما ليست باقرار القوانين بل باصدار مراسيم تنفيذية لهذه القوانين".

وأضاف "نحن شركاء اساسيين في هذه ​الحكومة​ ورفعنا الصوت بوجهها أكثر من مرة"، سائلا "نحن هل يمكننا ان نذهب إلى تغيير حكومي؟" وشدد على انه "يجب ان نكون كلنا مسؤولين وعلى الحكومة ان تعمل وان نفتش جميعا على المصلحة الوطنية ونتداعى إلى مساعدة الحكومة ومساعدة بلدنا".