مصلحة الليطاني: استحداث مركز للتجارب الزراعية جنوب صور

اعلنت المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​ في بيان، انها "وبناء على المرسوم رقم 7432 تاريخ 16 اذار 1974، والذي ينص على دمج مشروع ري ​رأس العين​ بالمصلحة الوطنية لنهر الليطاني ونقل حقوق وموجبات مشروع ري رأس العين، وبعد تحرير العقار الواقع بين برك رأس العين ومكتب مشروع ري رأس العين وقناة الري بمساحة توازي 8000 متر مربع وتسييجه ورفع يد المتعدين عنه وهدم الانشاءات المخالفة فيه، باشارة ​النيابة العامة المالية​ والنيابة العامة الاستئنافية في ​الجنوب​، تم تخصيصه للتجارب الزراعية التي تتوافق مع احكام استعمال الاراضي في نطاق محمية صور الطبيعية".



وأشارت المصلحة الى أنها "استكملت تجهيز العقار بشبكة الري الحديث، وسيخصص العقار لزراعة الحبوب ووضع المحصول بتصرف الجهات الرسمية المختصة للمساهمة في تأمين الامن الغذائي".

