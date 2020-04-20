حنكش: سنؤكد لدياب رفضنا المطلق لتوسيع مطمر برج حمود

أعلن عضو ​كتلة الكتائب​ اللبنانية النائب ​الياس حنكش​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه "سنحضر اليوم الإجتماع المخصص لبحث موضوع مطمر ​الجديدة​ البوشرية-السد و​برج حمود​ مع رئيس الحكومة حيث سنؤكد رفضنا المطلق لتوسيع المطمر لا يجوز ان يدفع أهالي ​ساحل المتن​ ثمن فشل وفساد إدارة هذا الملف مرة جديدة". وقال: "كفى تخيير الناس بين خيار سيء ك​النفايات​ في الشوارع وخيار أسوأ كتوسيع ​المطامر​

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