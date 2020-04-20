ارسلان: نصلّي من أجل قيامة لبنان وخلاصه من الفاسدين

لفت رئيس الحزب الديمقراطي ال​لبنان​ي النائب ​طلال ارسلان​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "نصلّي من أجل قيامة لبنان وخلاصه من الفاسدين أولاً، هؤلاء الذين أفسدوا الناس وجوّعوهم؛ فقّروهم كي يحكموهم. نصلّي لخلاص هذا الوطن ممّن جمع الثروات من السلب والنهب". وأضاف "واليوم وبعد هدوء انتفاضة الناس عليهم عادوا ليرشدونا إلى الإصلاح. أعاده الله على اللبنانيين والمسيحيين.. دون الفاسدين".

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