أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ في بيان أنه "عند ​الساعة​ 11.00 من يوم الثلاثاء 21/4/2020، ولغاية يوم الخميس 23/4/2020 سيعقد ​مجلس النواب​ جلسة تشريعية، في قصر ​اليونيسكو​- ​بيروت​. لذلك، سيتم اعتباراً من الساعة 7.00 صباحاً من التواريخ المذكورة أعلاه وحتى الانتهاء، إخلاء وإقفال الشوارع المؤدية إلى مبنى اليونيسكو كلّياً طيلة فترة انعقاد الجلسة، وإجراء التحويلات التالية: تحويل السير عند تقاطع "عبد العال" باتجاه شارع ​غبريال المر​ (محطة Bonjour). - تحويل السير عند مستديرة حبيب أبي شهلا باتجاه تقاطع الراشدين / سلام. - تحويل السير القادم من ​الروشة​ عند تقاطع "الإنترناشيونال" (مقهى Grand Café) باتجاه شارع ​رفيق الحريري​ (​الرملة البيضاء​) وباتجاه نفق ​صائب سلام​. Advertisements - تحويل السير من شارع كرامي مقابل "Dunes - Mike Sport"، يساراً – صعوداً باتجاه ​المركز الثقافي الروسي​، وباتجاه جامع السلام، من ثم نحو شارع الراشدين. - تحويل السير المتجه من شارع صائب سلام باتجاه شارع الراشدين. - تحويل السير من تقاطع فريد طراد/ ​نزار قباني​، باتجاه الرملة البيضاء. يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتقيّد بإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي وتوجيهاتهم، تسهيلاً ل​حركة المرور​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تدابير سير من يوم الثلاثاء حتى الخميس تزامنا مع جلسة مجلس النواب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.