معن الخليل: هناك كارتال أفران متحكم بسعر السوق

لفت رئيس ​بلدية الغبيري​ ​معن الخليل​، الى أن "كلفة دعم ​الطحين​ 12 مليون في ​السنة​ أي ما يعادل 50 في المئة من ​موازنة​ ​وزارة الإقتصاد​"، مشيرا الى أن "الأفران لديها منتجات كثيرة ليست جميععا مراقبة ومسعرة من قبل وزارة الإقتصاد".

وأوضح الخليل في حديث تلفزيوني أن "هناك أفران أصبحت تبيع ​مواد غذائية​ عديدة وأرباحهم تضاعفت خصوصا في ظل أزمة ​كورونا​، لأنه بحجة الأفران أصبحوا يعملون 24 ساعة، بينما السوبرماركت تغلق أبوابها ​الساعة​ 5، وبالتالي أصبح المواطن يتوجه الى هذه الأفران لشراء الألبان والأجبان وكل ما يحتاجه من الأفران"، متسائلا: "ما هو عدد الموظفين اللبنانيين المسجلين في ​الضمان​ في أفرانهم؟ واذا الموظف اجنبي هل يدفعون اشتراك الضمان؟".

وذكر أن "الوزن الحقيقي لربطة ​الخبز​ ألف غرام وهم منذ شهر كانون الأول يبيعون الربطة بوزن 900 غرام وهذا ربح اضافي"، داعيا الى "عدم وضع الموزع وصاحب المحال بوجه الفقير"، مشددا على أن "هناك كارتال أفران متحكم بسعر السوق".