ابراهيم: بيع ربطة الخبز بألف ومئة ليرة هو خسارة بالنسبة لنا

شدد رئيس نقابة الأفران والمخابز المستقيل ​علي ابراهيم​، على "أننا دائما مع المواطن وسياستنا هي الرغيف ولا نعمل سياسية بموضوع الرغيف، أزمة الرغيف عمرها سنة وليست جديدة"، مشيرا الى انه "لدينا قدرة انتاجية هائلة في الأفران ولا يوجد أي إكتظاظ على أبواب الأفران".

وأكد ابراهيم في حديث تلفزيوني أن "استقالتي ليست صورية بل فعلية"، لافتا الى أن "بيع ربطة ​الخبز​ بألف ومئة ليرة هو خسارة بالنسبة لنا، يوم الأربعاء سعقد إجتماع أخير مع وزير الإقتصاد يوم الأربعاء، سيصار إلى تحديد المسار اللاحق على اساسه".