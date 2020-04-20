وجهت بلدية الغبيري ثلاثة اخطارات الى ثلاثة من الافران العاملة في الغبيري، بوجوب العودة الى التسعير كما كان قبل التعديل، تحت طائلة اقفال هذه الافران فورا، وذلك جاء بعد أن عمدت الافران في منطقة الغبيري الى رفع السعر على الموزع، وبالتالي انخفضت عائدات التوزيع على الموزع، الذي بدوره سيطر لرفع الاسعار على أصحاب المحلات.
نتيجة ذلك، امتنع بعض الموزعين عن استلام الخبز لتوزيعه، كذلك امتنع بعض اصحاب المحال عن استلام الخبز نظرا لانخفاض الارباح.
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية الغبيري حذرت 3 أفران بوجوب العودة الى التسعير القديم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.