الصحة الفلسطينية: تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة الفلسطينية​ تسجيل 7 إصابات جديدة ب​فيروس كورونا​ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 329 في جميع المحافظات و120 في ​مدينة القدس​.

هضا وتجاوز عدد ​وفيات​ فيروس كورونا في ​العالم​ 160 ألف شخص منذ ظهوره في كانون الأول في ​الصين​، حسبما جاء في آخر حصيلة نشرتها الأحد وكالة الأنباء الفرنسية، استنادا إلى مصادر رسمية. وتعتبر ​الولايات المتحدة​ الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات أو الإصابات، ووصلت الحصيلة فيها إلى 39090 وفاة من أصل 735287 إصابة.

وتم تشخيص أكثر من 2334130 إصابة رسميا في 193 دولة ومنطقة منذ بداية تفشي الوباء. وهذا العدد لا يعكس سوى جزء من عدد المصابين فعليا إذ تبقى الفحوص لكشف الإصابات في عدد من الدول محصورة بالحالات التي تتطلب رعاية في المستشفى. ومن بين المصابين، تعافى ما لا يقل عن 518900 شخص.